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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Президент Армении сообщил о письме Путину о картах с азербайджано-армянской границей

По словам Армена Саркисяна, он знал, что карты, на которых указаны границы советского времени между Азербайджаном и Арменией, хранятся в РФ, но не знал, где именно
Президент Армении Армен Саркисян Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Описание
Президент Армении Армен Саркисян
© Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Президент Армении Армен Саркисян сообщил, что связывался с российским лидером Владимиром Путиным по вопросу хранящихся в РФ карт, на которых указаны границы советского времени между Азербайджаном и Арменией.

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"После войны [в Карабахе в 2020 году] я написал Владимиру Владимировичу [Путину] письмо, потому что я знал, что эти карты хранятся в РФ. Я не знал, конкретно где они хранятся. Если в Генеральном штабе [ВС РФ], то в Генеральном штабе", - сказал Саркисян в вышедшем в четверг интервью телеканалу РБК.

"У нас же есть общая история и в Российской империи, и в Советском Союзе <...> Этот вопрос решать без России невозможно", - подчеркнул Саркисян.

21 октября Путин в ходе пленарной сессии XVIII заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что в Генштабе ВС РФ находятся карты, которые показывают, как проходила граница между союзными республиками в советский период.

После перехода осенью 2020 года под контроль Баку семи прилегающих к Нагорному Карабаху районов граница Армении с Азербайджаном стала проходить непосредственно рядом с Сюникской и Гегаркуникской областями. В настоящее время ситуация там остается напряженной. На данный момент из-за существующих разногласий стороны не пришли к договоренности по вопросу демаркации границы.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичАзербайджанАрменияРоссияСаркисян, Армен ВардановичСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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