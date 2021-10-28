ВВС Эфиопии нанесли удар по целям в столице Тыграя

ПРЕТОРИЯ, 28 октября. /ТАСС/. ВВС Эфиопии нанесли в четверг очередной удар по целям в столице штата Тыграй городе Мэкэле. Об этом сообщил член исполнительного комитета Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ) и его официальный представитель Гетачев Реда.

"Нанесен очередной авиаудар по Мэкэле, - написал он в Twitter. - Наши подразделения ПВО ведут огонь по самолету противника". Что именно было атаковано, Реда не указал. Информация о пострадавших и нанесенном ущербе не поступала.

Нынешний удар ВВС Эфиопии по территории штата Тыграй стал десятым с начала минувшей недели. Федеральное правительство объявило, что в ходе предыдущих атак был уничтожен учебный центр НФОТ в Май-Цебри, а также крупный производственный объект в городе Адва. Атакам с воздуха подвергаются также объекты телекоммуникационной инфраструктуры Тыграя.

Операция федеральных сил на севере страны началась 7 октября с ударов ВВС Эфиопии по позициям отрядов НФОТ, находящихся на территории штата Амхара. Спустя два дня последовало наземное наступление правительственных частей и ополченцев Амхары на позиции повстанцев. Федеральные войска сосредоточены на трех направлениях, двигаясь по основным автомагистралям на север к административной границе штата Тыграй. В последние две недели на линиях соприкосновения федеральных войск и повстанцев Тыграя идут ожесточенные бои, ни одна из сторон пока еще не смогла добиться решающего успеха.