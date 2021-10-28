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Армения обсуждает с Россией вопрос нормализации отношений Еревана и Анкары

ЕРЕВАН, 28 октября. /ТАСС/. Армения готова нормализовать отношения с Турцией и обсуждает этот вопрос с российскими коллегами. Об этом заявил в четверг после заседания правительства секретарь Совбеза республики Армен Григорян.

"Мы неоднократно заявляли, что готовы нормализовать отношения с Турцией. Мы ведем обсуждения также с нашили российскими коллегами, как можем продвигаться вперед по данному вопросу. И мы, и турецкая сторона заявляли, что есть положительные сигналы и мы можем начать нормализацию отношений", - добавил он.

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АрменияТурцияРоссия
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