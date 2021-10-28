СМИ: южнокорейская разведка утверждает, что у Ким Чен Ына нет проблем со здоровьем

СЕУЛ, 28 октября. /ТАСС/. Национальная разведывательная служба Республики Корея (НРС) считает, что у лидера КНДР Ким Чен Ын нет проблем со здоровьем. Об этом во вторник сообщило агентство Yonhap. По его данным, НРС сделала такое заключение, используя технологии искусственного интеллекта.

НРС также опровергла предположения, что Ким Чен Ын использовал своих дублеров в ходе недавних публичных выступлений. При этом в 2021 году он появлялся на публике 70 раз, что на 45% больше, чем в прошлом году.

В разведке также подтвердили, что лидер соседней страны похудел на 20 кг.

Год назад на фоне циркулирующих слухов об ухудшении состояния Ким Чен Ына НРС заявляла об отсутствии у него серьезных проблем со здоровьем, несмотря на лишний вес. В июне этого года американский интернет-портал NK News на основе опубликованных фотографий Ким Чен Ын, отсутствовавшего на публике около месяца, предположил, что тот значительно похудел. В сентябре телекомпания CBS уточнила, что лидер КНДР весил 140 кг и похудел на 10-20 кг.