СМИ: Южная Корея экстрадировала в США россиянина, обвиняемого в кибератаках

ТАСС, 28 октября. Южная Корея экстрадировала в США россиянина, обвиняемого там в разработке и распространении вредоносного программного обеспечения с целью отмывания денег и кражи. Как сообщает в четверг агентство Yohnhap со ссылкой на официальные источники, экстрадиция произошла 20 октября, однако ранее информация об этом не публиковалась.

По данным Министерства юстиции Республики Корея, в августе США предъявили гражданину РФ, имя которого не разглашается, обвинение в создании киберугрозы с использованием вирусного программного обеспечения Trickbot. По версии следствия, россиянин действовал в составе киберпреступной группировки, причастной к краже более $2 млн. Жертвами действий злоумышленников стали как компании, так и физические лица.

Прокуратура Южной Кореи задержала гражданина РФ после того, как 25 мая получила от Минюста США официальный запрос об экстрадиции. 2 сентября суд Сеула одобрил запрос, а приказ об экстрадиции был подписан министром юстиции Южной Кореи в конце сентября.