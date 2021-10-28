Парламент Молдавии принял заявление Додона об отказе от депутатского мандата

КИШИНЕВ, 28 октября. /ТАСС/. Молдавский парламент принял заявление лидера Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ), экс-президента страны Игоря Додона об отказе от депутатского мандата. На пленарном заседании в четверг, которое транслировала пресс-служба законодательного органа, депутатское место было объявлено вакантным.

"Констатируется, что Игорь Додон перестал быть депутатом на основании заявления об отставке <...> Депутатский мандат, принадлежащий фракции Блока коммунистов и социалистов, объявлен вакантным", - говорится в постановлении.

На прошлой неделе Додон сообщил журналистам, что не прячется за депутатский иммунитет и не боится угроз со стороны власти, которая требует завести уголовные дела на лидеров оппозиции. Он также сообщил, что может покинуть пост руководителя ПСРМ. Додон считает, что партией должен руководить коллегиальный орган, который будет выбирать исполнительного секретаря. Позже Додон возглавил созданную летом нынешнего года совместно с "Деловой Россией" организацию "Молдавско-российский деловой союз".

ПСРМ ушла в оппозицию, когда победу на досрочных выборах в парламент этого года выиграла проевропейская Партия действия и солидарности.