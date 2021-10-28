Глава правящей партии Грузии заявил, что "фактор Саакашвили" осложнял отношения с Киевом

ТБИЛИСИ, 28 октября. /ТАСС/. "Фактор экс-президента Грузии Михаила Саакашвили" долгое время осложнял отношения Киева и Тбилиси. Об этом в четверг на брифинге заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", экс-спикер парламента Ираклий Кобахидзе.

"Единственное, что вносило неудобство в отношения между двумя странами, был фактор Саакашвили", - сказал Кобахидзе.

Глава правящей партии выразил уверенность, что после второго тура муниципальных выборов, которые пройдут в Грузии 30 октября, любая тема, связанная с Саакашвили, станет неактуальной. "Я вас уверяю, после 30 октября тема Саакашвили вообще исчезнет из повестки дня. Исходя из этого, исчезнут все неловкости, которые до сих пор были у Грузии и Украины", - заключил он.

1 октября Саакашвили задержали в Грузии, куда он вернулся незадолго до первого тура муниципальных выборов. Сейчас он содержится в тюрьме Рустави, где объявил голодовку, так как считает себя политическим заключенным. Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, после чего в стране против него возбудили четыре уголовных дела, по двум из которых уже вынесены вердикты - политика заочно приговорили к трем и шести годам заключения соответственно. 20 октября ему предъявили обвинение в незаконном пересечении границы Грузии, это грозит экс-президенту лишением свободы на срок до пяти лет.

В последнее время Саакашвили проживал на Украине, имеет украинское гражданство. В Грузии он был объявлен в розыск. В мае 2020 года президент Украины Владимир Зеленский назначил Саакашвили главой исполнительного комитета реформ. Это вызвало резкую реакцию Тбилиси, который отозвал своего посла в Киеве для консультаций. Дипломатический демарш продлился до апреля текущего года, когда по инициативе президента Грузии Саломе Зурабишвили посол республики вернулся в Киев.