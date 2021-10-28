Украина обвинила в госизмене экс-прокурора Севастополя

КИЕВ, 28 октября. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинение в государственной измене бывшему работнику прокуратуры Украины Игорю Шевченко, который после воссоединения Крыма с Россией был назначен на должность прокурора Севастополя, а ныне возглавляет прокуратуру Адыгеи. Об этом сообщил офис генерального прокурора Украины.

"Прокурорами Департамента надзора по уголовным преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, офис генерального прокурора поставлен в известность о подозрении в государственной измене бывшему работнику органов прокуратуры Украины (ч. 1 ст. 111 УК Украины)", - говорится в сообщении на сайте офиса генпрокурора Украины. "По данным следствия, начальник отдела прокуратуры города Севастополя в марте 2014 года согласился на предложение занять должность исполняющего обязанности прокурора города Севастополя без подчинения Генеральной прокуратуре Украины", - отмечается в сообщении. "Досудебное расследование осуществляется следователями Главного следственного управления СБУ", - добавили в офисе генпрокурора.

Наказание по статье обвинения предусматривает лишение свободы до 15 лет.

В сообщении на сайте и в Telegram-канале Генпрокуратуры не сообщается имя российского прокурора, которому украинские власти предъявили обвинение. В сообщении ведомства указывается, что бывший прокурор российского Крыма ныне возглавляет прокуратуру Адыгеи.

Согласно данным сайта прокуратуры Адыгеи, ее главой является государственный советник юстиции 2-го класса Игорь Шевченко, который в 2014-2018 годах возглавлял прокуратуру Республики Крым. На сайте прокуратуры размещена фотография Шевченко, которую также публикует в своем сообщении офис генпрокурора Украины (при этом на фото лицо обвиняемого СБУ российского прокурора заретушировано).

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса жителей полуострова. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.