Гражданин Германии получил условный срок по обвинению в шпионаже в пользу России

БЕРЛИН, 28 октября. /ТАСС/. Суд приговорил 56-летнего гражданина ФРГ, которого обвиняли в агентурной деятельности в пользу иностранного государства, к условному сроку в два года. Об этом сообщило в четверг агентство DPA.

Согласно версии обвинения, подсудимый Йенс Ф. работал на компанию, которая специализировалась на осмотре и ремонте электрических приборов. Один из заказов подразумевал работу на земельном участке и в помещениях Бундестага. Обвиняемый имел доступ к PDF-файлам с чертежами территории. Генпрокуратура ФРГ утверждает, что мужчина в 2017 году "по собственной инициативе" решил передать эту информацию российским спецслужбам. Для этого он якобы перекинул PDF-файлы на мобильный носитель и по почте "отправил сотруднику российского посольства в Берлине, который работал на ГРУ", утверждалось в сообщении гособвинителя.

Обвинение просило два года и девять месяцев тюрьмы, защита настаивала на оправдательном приговоре. Адвокаты утверждали, что доказательств вины подзащитного нет, так как чертежи, о которых идет речь, не были под грифом "секретно". Кроме того, якобы не было доказательств, что письмо отправил именно Йенс Ф. Сам подсудимый от показаний отказался.