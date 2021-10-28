Сейм Латвии расширил полномочия медиарегулятора по блокировке сайтов-ретрансляторов

РИГА, 28 октября. /ТАСС/. Сейм (парламент) Латвии утвердил на заседании в четверг в третьем, окончательном чтении законодательные поправки, которые расширяют полномочия Национального совета по электронным СМИ (НСЭСМИ) по блокировке сайтов, которые осуществляют незаконную ретрансляцию.

Как сообщает местное агентство LETA, соответствующие поправки к закону об электронных средствах массовой информации разработала комиссия Сейма по правам человека и общественным делам. Если раньше НСЭСМИ мог блокировать сайты, которые осуществляют незаконную ретрансляцию, на срок до шести месяцев, то теперь - до 24 месяцев.

Эти законодательные поправки ранее уже подвергла резкой критике партия "Русский союз Латвии". Эта политическая сила считает, что "делается это вовсе не из заботы об охране чьих-то авторских прав, а, в первую очередь - из желания "отключить" жителей Латвии от российских телеканалов, которые считаются в Латвии "вредоносными".

Латвийские провайдеры весной этого года по решению НСЭСМИ начали блокировать доступ к сайту RT на русском языке и другим российским СМИ, в том числе rus24.tv, teledays.net и ntv.ru. Блокировка сайта RT была связана с прошлогодним решением ведомства о запрете на трансляцию семи связанных с RT российских каналов.

НСЭСМИ Латвии 30 июня прошлого года принял решение запретить в стране трансляцию семи входящих в RT российских каналов - RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary, RT TV. Как указал тогда регулятор, эти телеканалы запрещены, поскольку "находятся во владении и единоличном ведении Дмитрия Киселева, который в свою очередь находится под установленными Советом ЕС санкциями за разрушение территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины".

Как ранее сообщал НСЭСМИ, он обнаружил в прошлом году, что 48 интернет-сайтов ведут на территории Латвии незаконную ретрансляцию телевизионных программ. Доступ к этим ресурсам с территории Латвии был ограничен. Как заявил глава регулятора Иварс Аболиньш, нелегальная ретрансляция телевизионных программ является актуальной проблемой и "несет в себе риск распространения в Латвии запрещенных программ враждебного по отношению к государству содержания".