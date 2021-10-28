В Еврокомиссии выступили против прекращения дополнительной господдержки в ЕС

ТАСС, 28 октября. Глава генерального директората Еврокомиссии (ЕК) по вопросам конкуренции Оливье Герсен выступил против сворачивания в странах ЕС обширных программ господдержки, предназначенной для помощи национальным экономикам в период пандемии COVID-19.

Как рассказал Герсен в четверг агентству Bloomberg, "было бы ошибкой" лишать членов ЕС возможности предоставлять госсубсидии компаниям до того, как станет понятно, насколько хорошо страны справляются с распространением коронавирусной инфекции. "Мы еще не выкарабкались", - отметил чиновник, говоря о том, что в ЕК не знают, когда в европейских государствах стихнет пандемия.

Как пишет Bloomberg, правительства членов ЕС в общей сложности обязались выделить около $3,5 трлн субсидий для помощи своим экономикам. Агентство сообщает, что скоро Брюссель должен принять решение о продлении истекающего 31 декабря срока, когда европейским странам разрешено наращивать объемы господдержки вопреки существующим правилам Евросоюза об экономической конкуренции.