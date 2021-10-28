Грузия начала производить винтовки по израильскому патенту

ТБИЛИСИ, 28 октября. /ТАСС/. Первый грузино-израильский завод по производству автоматических винтовок в четверг заработал в Грузии. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны республики.

"Это еще одно выполненное нами обещание, о котором я заявил примерно год назад. Мы начали работать над проектом, а уже сейчас вы видите совместное производство автоматических винтовок. Сюда мы доставили американские станки высшего уровня. Это новейшие технологии. Все детали оружия будут производиться здесь", - сказал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили который вместе с министром обороны Джуаншером Бурчуладзе осмотрел новый завод.

Винтовки будут называться GI-4 и будут выпускаться по израильскому патенту. Калибр составит 5,56 мм. Производство налажено на базе государственного военного научно-технического центра "Дельта".

Идея производить автоматические винтовки, а также пули принадлежит Гарибашвили. Он впервые заявил об этом в декабре 2019 года, когда занимал пост министра обороны.