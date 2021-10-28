Суд Литвы приступил к рассмотрению жалобы осужденного за шпионаж в пользу РФ оппозиционера

ВИЛЬНЮС, 28 октября. /ТАСС/. Апелляционный суд Литвы приступил в четверг к рассмотрению жалобы защиты оппозиционного политика Альгирдаса Палецкиса, которого Шяуляйский окружной суд приговорил к шести годам лишения свободы по обвинению в шпионаже в пользу РФ. На состоявшемся заседании рассматривалась просьба Палецкиса об отводе прокурора Вилмы Видугерене, поддерживающей государственное обвинение.

"Прокурор проявляла предвзятость, когда в самом начале предварительного следствия не приняла мер, входящих в ее компетенцию, к прекращению публичных заявлений представителей спецслужб о том, что мною совершено тяжкое преступление. Тем самым оказывалось давление на судебные инстанции и общественность", - заявил Палецкис.

Суд посчитал эти аргументы неубедительными и заявление об отводе отклонил. По существу обжалование в четверг не рассматривалось. Очередное заседание назначено на 16 ноября.

На площади перед зданием суда состоялся митинг сторонников Палецкиса. Около ста человек развернули плакаты против преследования за инакомыслие и свободу слова. Один из протестующих был задержан полицией.

Палецкис находился под арестом по подозрению в шпионаже с октября 2018 года и был выпущен на свободу в апреле 2020 года. Шяуляйский окружной суд в июле этого года приговорил его к шести годам лишения свободы. Решение суда оппозиционер расценил как преследование за инакомыслие и отметил, что всегда последовательно критиковал захватившую Литву систему, задавал неудобные вопросы. Система, по словам оппозиционера, стремится отомстить ему и одновременно показать всем остальным, что может случиться с человеком, который находится в оппозиции и сопротивляется.

Как заявил после оглашения приговора заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Александр Бикантов, дело в отношении Палецкиса сфабриковано и носит политизированный характер.

Преследование за инакомыслие

В 2004-2007 годах Палецкис был депутатом парламента, в 2007-2008 годах работал вице-мэром Вильнюса. В одном из интервью 2010 года он усомнился в официальной версии событий января 1991 года. Тогда, во время политического двоевластия и стычек с применением оружия, в столице погибли 14 человек. Ссылаясь на очевидцев, Палецкис заявил, что кровопролитие было спровоцировано стремившимися к власти радикалами и что при взятии под контроль телебашни в Вильнюсе "свои стреляли в своих".

Эта фраза послужила поводом для возбуждения уголовного дела по статье, предусматривающей ответственность "за отрицание советской агрессии и оккупации". Палецкиса сначала оправдали, но затем наложили на него штраф в размере €3 тыс.

В 2014 году оппозиционер был удостоен международной правозащитной премии "Мир без нацизма" в номинации "Гражданская позиция".