Генпрокуратура Белоруссии высоко оценивает уровень взаимодействия с коллегами из России

МИНСК, 28 октября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Белоруссии считает успешным взаимодействие с Генеральной прокуратурой России, отмечая оперативность выполнения запросов со стороны российских коллег. Об этом сообщил журналистам в четверг генеральный прокурор республики Андрей Швед по итогам рабочей встречи с российским коллегой Игорем Красновым.

"В отличие от наших так называемых западных коллег, запросы Генпрокуратуры Беларуси рассматриваются российской стороной оперативно и в строгом соответствии с нормами международного права и межгосударственными договоренностями. Все рассматривается оперативно и качественно", - констатировал он.

По словам Шведа, "внешнее санкционное давление на наши страны ставит необходимость поиска внутренних резервов, усиления и расширения региональных и кооперационных связей".

В этой связи, продолжил белорусский генпрокурор, "существенное значение имеет помощь российских коллег по защите нарушенных прав белорусских предприятий - экспортеров, в том числе в части взыскания просроченной дебиторской задолженности за поставленные товары". "Эта работа позволяет в ряде случаев добиваться выполнения обязательств недобросовестными партнерами", - сказал Швед. "Со своей стороны мы также готовы принимать участие в защите прав российских предпринимателей в Беларуси", - отметил генпрокурор.