Дутерте поблагодарил Россию за предоставление "Спутника V" на безвозмездной основе

БАНГКОК, 28 октября. /ТАСС/. Президент Филиппин Родриго Дутерте поблагодарил Россию за предоставление республике вакцины против коронавируса "Спутник V" на безвозмездной основе.

Выступая в четверг на саммите РФ и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в режиме видеоконференции, он также приветствовал возобновление учебных курсов для эпидемиологов во Владивостоке, "чтобы помочь повысить потенциал стран АСЕАН по борьбе с будущими вспышками и их предотвращению", отмечается в распространенном пресс-службой филиппинского лидера заявлении.

Между тем Дутерте сообщил о полной поддержке Филиппинами Комплексного плана действий по реализации стратегического партнерства между РФ и АСЕАН (2021-2025 годы), направленного на укрепление сотрудничества в области борьбы со стихийными бедствиями, кибербезопасности, исследований, разработок и инноваций. "Мы должны обеспечить его эффективное выполнение, чтобы ускорить восстановление после пандемии и повысить нашу устойчивость к ним", - подчеркнул он.

Президент Филиппин приветствовал обязательство РФ сотрудничать с АСЕАН в борьбе с незаконным оборотом наркотиков, в продвижении мира и процветания для народов Азиатско-Тихоокеанского региона, региона Индийского океана и Большой Евразии, а также усилия России по углублению оборонного взаимодействия через министров обороны блока. "Все эти важные инициативы повышают ценность нашего стратегического партнерства", - подчеркнул Дутерте.