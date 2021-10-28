Правительство Украины утвердило стратегию интеграции переселенцев из Донбасса

КИЕВ, 28 октября. /ТАСС/. Кабинет министров Украины в четверг утвердил стратегию интеграции внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Правительство утвердило стратегию интеграции внутренне перемещенных лиц. Целью документа является создание условий для интеграции внутренне перемещенных лиц в принимающих территориальных общинах", - подчеркнул премьер.

По его словам, речь идет об обеспечении "полного доступа к административным, социальным и другим услугам, а также о создании условий для развития потенциала внутренне перемещенных лиц на новом месте жительства".

"Сейчас на Украине насчитывается более 1,4 млн внутренне перемещенных лиц, поэтому реализация четкого плана действий критически важна", - отметил Шмыгаль.

Внутренне перемещенными лицами на Украине признают людей, покинувших свое место жительства "во избежание негативных последствий вооруженного конфликта". К ним относят преимущественно переселенцев из неподконтрольной Киеву части Донбасса.