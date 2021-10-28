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Генпрокуратура ЛНР возбудила дело по факту похищения украинской стороной офицера СЦКК

ЛУГАНСК, 28 октября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Луганской народной республики (ЛНР) возбудила уголовное дело по факту похищения украинскими силовиками наблюдателя от республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня Андрея Косяка. Об этом сообщила в четверг на брифинге в агентстве Луганскинформцентр официальный представитель ведомства Инна Семенова.

"28 октября этого года следователями следственного отдела по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов войны, управления по надзору за соблюдением законов в военной сфере Генеральной прокуратуры Луганской народной республики возбуждено уголовное дело по факту похищения офицера - наблюдателя представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня Андрея Косяка, совершенного группой лиц по предварительному сговору с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, а также с применением оружия", - сказала она.

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