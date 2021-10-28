Парламент Ливана отклонил президентские поправки и назначил выборы на 27 марта

БЕЙРУТ, 28 октября. /ТАСС/. Однопалатный парламент Ливана рассмотрел в четверг поправки президента республики Мишеля Ауна, касающиеся одобренного депутатами 19 октября закона о проведении всеобщих выборов 27 марта 2022 года. Как передает телеканал Al Jadeed, депутаты большинством голосов отклонили предложение главы государства о переносе выборов на более поздний срок и вновь утвердили 27 марта датой голосования.

Как сообщил на пресс-конференции представитель депутатского блока "Сильный Ливан" Сезар Аби Халиль, принятое парламентом решение является "грубым нарушением конституции". "В поддержку закона должно было проголосовать 65 из 128 депутатов, а не 59", - отметил он. По словам Аби Халиля, его депутатский блок, представляющий сторонников пропрезидентского Свободного патриотического движения (СПД), покинул в знак протеста зал заседаний.

"Выборы должны были состояться в мае, и их перенос на 27 марта носит политический характер, - утверждал депутат. - Этот шаг принят в интересах определенных сил, которые рассчитывают таким образом прийти к власти". Как признал Аби Халиль, правительство Наджиба Микати "не успеет за оставшееся время кардинально улучшить положение в стране, и значительная часть избирателей может воздержаться от голосования". По его словам, "из-за инфляции и кризиса с мазутом в холодный период людям будет не до выборов".

Кроме того, депутат отметил, что принять участие в выборах не смогут ливанские граждане, проживающие за рубежом, среди которых немало сторонников СПД. Как сообщил ранее министр иностранных дел Абдалла Бу Хабиб, посольства Ливана "не успеют в отведенные сроки подготовить списки граждан для голосования".

Волеизъявление 27 марта состоится на основе пропорциональной избирательной системы, что позволит попасть в парламент представителям всех религиозных общин.

14 октября президент республики Мишель Аун на встрече с заместителем госсекретаря США по политическим делам Викторией Нуланд заявил, что "предстоящие выборы будут свободными, прозрачными и пройдут в демократической атмосфере".