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НАТО утверждает, что норвежские ВВС 27 октября перехватили российские военные самолеты

ВВС Норвегии идентифицировали два стратегических бомбардировщика Ту-160, истребители МиГ-31 и Су-24, а также разведывательный самолет А-50 в составе российской группы

ТАСС, 28 октября. Королевские Военно-воздушные силы Норвегии 27 октября подняли в воздух истребители F-16 и F-35 для сопровождения большой группы российских военных самолетов у северного побережья страны. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте командования ВВС объединенных сил НАТО в Европе в четверг.

"Российские самолеты не представили планы полета, не установили связи с гражданскими авиадиспетчерскими службами, не передали сигналов транспондера, потенциально поставив под угрозу безопасность других пользователей воздушного пространства", - утверждается в нем.

Согласно заявлению, ВВС Норвегии идентифицировали два стратегических бомбардировщика Ту-160, истребители МиГ-31 и Су-24, а также разведывательный самолет А-50 в составе российской группы.

В среду в Минобороны России сообщили, что два российских стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили восьмичасовой полет над акваториями Баренцева и Норвежского морей. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов МиГ-31 объединения ВВС и ПВО Северного флота. На отдельных этапах маршрута российские стратегические ракетоносцы сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии.

В МО РФ подчеркнули, что самолеты российской дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

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