Президент Монголии планирует посетить Россию с официальным визитом в декабре

"Планирую в декабре посетить Российскую Федерацию с официальным визитом. Очень рад, что наше интервью предшествует поездке и его посмотрят россияне", - сказал монгольский лидер в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

Он отметил, что является первым президентом Монголии, избранным на шестилетний срок, после того, как в 2019 году в конституцию страны были внесены соответствующие изменения. "Раньше срок полномочий главы государства составлял 4 года, теперь он увеличен до 6 лет, - пояснил Ухнаагийн Хурэлсух. - Я вступил в должность 4 месяца назад. Только начинаю работать, иными словами. Очень рад, что именно с вами у меня первое интервью. Вы все - мои первые гости".

9 июня в Монголии прошли президентские выборы, на которых проголосовали около 69% избирателей. Ухнаагийн Хурэлсух обеспечил себе поддержку 67% жителей, явившихся на избирательные участки. Выборы этого года стали первыми после внесения поправок в конституцию страны, согласно которым глава государства сможет занимать этот пост в течение шести лет без права переизбрания.