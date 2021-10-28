Минюст Грузии ужесточил условия встреч Саакашвили с адвокатами из-за нарушения эпидрежима

ТБИЛИСИ, 28 октября. /ТАСС/. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили и его адвокаты во время встреч в тюрьме неоднократно нарушали запреты, действующие в пенитенциарном учреждении в связи с пандемией, из-за чего пришлось заменить стеклянный барьер в переговорной комнате на другой, более высокий. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении Специальной пенитенциарной службы Министерства юстиции Грузии.

"Что же касается замены стеклянного барьера в комнате для переговоров, указанное решение было принято лишь из-за постоянного нарушения Саакашвили и его адвокатами ограничений, действующих из-за пандемии коронавируса. В частности, Саакашвили и его адвокаты устанавливали непосредственный контакт друг с другом, вставая на стол и минуя барьер, - сказали в ведомстве. - Саакашвили отказывался от ношения средств индивидуальной защиты, что увеличивало вероятность распространения вируса".

По данным службы, адвокаты Саакашвили знали, что встречаться с подзащитным можно лишь сдав ПЦР-тест за 72 часа до визита, однако ни один из юристов их не сделал.

Саакашвили в четверг утром на своей странице в Facebook написал, что администрация тюрьмы полностью ограничила его и не дает нормально встречаться с адвокатами. По его словам, в переговорной комнате вместо стекла поставили новое ограждение, из-за чего он не может обмениваться корреспонденцией с защитниками. В комнате также ухудшилась слышимость. В связи с этим объявивший голодовку экс-президент Грузии полностью отказался от медикаментозного лечения и не намерен сдавать анализы.

1 октября Саакашвили задержали в Грузии, куда он вернулся незадолго до первого тура муниципальных выборов. Сейчас он содержится в тюрьме города Рустави, где объявил голодовку, так как считает себя политическим заключенным. Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, после чего в стране против него возбудили четыре уголовных дела, по двум из которых уже вынесены вердикты - политика заочно приговорили к трем и шести годам заключения соответственно. 20 октября ему предъявили обвинение в незаконном пересечении границы Грузии, это грозит экс-президенту лишением свободы на срок до пяти лет.