МИД 12 стран Европы осудили планы Израиля возвести 3 тыс. домов на Западном берегу Иордана

ПАРИЖ, 28 октября. /ТАСС/. Представители внешнеполитических ведомств 12 европейских государств обратились к Израилю с призывом отказаться от планов по строительству свыше 3 тыс. единиц жилья на Западном берегу реки Иордан. Об этом говорится в их совместном заявлении, распространенном в четверг.

Документ подписали дипломаты из Бельгии, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Финляндии, Франции и Швеции.

"Мы призываем правительство Израиля отказаться от реализации плана по возведению более 3 тыс. единиц жилья на Западном берегу", - отмечается в тексте. Представители МИД подчеркнули, что последовательно выступают против политики расширения еврейских поселений, которая "нарушает международное право и подрывает попытки урегулирования [ближневосточного конфликта] на основе сосуществования двух государств". В заявлении также содержится призыв к обеим сторонам продолжить сделанные в последние месяцы шаги по активизации сотрудничества и снижению напряженности.

27 октября комиссия по планированию израильской гражданской администрации Западного берега реки Иордан утвердила планы возведения 3 144 единиц жилья в расположенных там поселениях.

Продолжающееся строительство поселений считается одним из основных препятствий на пути урегулирования длящегося несколько десятилетий палестино-израильского противостояния. В декабре 2016 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2334 с требованием к еврейскому государству немедленно прекратить поселенческую деятельность на оккупированных палестинских территориях. Израиль в тот же день заявил, что не будет выполнять положения этого документа.