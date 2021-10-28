Суд Абхазии заново рассмотрит дело о незаконной выдаче паспорта гражданину Украины

СУХУМ, 28 октября. /ТАСС/. Кассационная коллегия Верховного суда Абхазии отменила приговор Гудаутского районного суда в отношении сотрудников местного паспортного управления МВД, незаконно выдавших паспорт гражданина Абхазии гражданину Украины в 2020 году, и направила дело на новое рассмотрение. Об этом сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры Абхазии в четверг.

Бывший и.о. начальника паспортного управления МВД Абхазии Вадим Квадзба, а также инспектор Фатима Джения обвинялись в злоупотреблении служебным положением и незаконной выдаче документа, а граждане республики Гурам Квициния и Лолита Халваш - в пособничестве преступлению. По данным следствия, вступив в сговор между собой, за денежное вознаграждение в размере $10 тыс., они изготовили бланк паспорта жителю Украины Мыльцеву, который воспользовался им при незаконном переходе госграницы Абхазии. Уголовное дело было направлено в Гудаутский районный суд, который переквалифицировал действия подсудимых на менее тяжкую статью "служебный подлог" и осудил к реальному наказанию от четырех до пяти лет лишения свободы. В июле этого года в отношении всех осужденных он применил акт амнистии со снятием судимости.

"Кассационная коллегия по уголовным делам Верховного суда Абхазии под председательством судьи Генри Гамисонии, рассмотрев кассационное представление прокурора Гудаутского района <...> от 2 июля 2021 года в отношении бывших сотрудников паспортного управления МВД Квадзбы, Джении, а также граждан Квицинии и Халваш <...> отменила вышеуказанный приговор с направлением уголовного дела на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе", - говорится в сообщении.