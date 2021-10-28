В США заявили о необходимости расширять военный диалог с Россией

ВАШИНГТОН, 28 октября. /ТАСС/. Заместитель председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) США генерал Джон Хайтен убежден, что Вашингтону необходимо расширять диалог в военной сфере с Москвой. Американский военачальник подтвердил это в четверг в краткой беседе с корреспондентом ТАСС.

Хайтен комментировал состояние и перспективы двусторонних военных контактов в свете высказываний председателя КНШ Марка Милли по итогам многочасовой личной встречи с начальником Генерального штаба ВС России Валерием Герасимовым, состоявшейся в сентябре в Финляндии. При этом замглавы КНШ также заявил, что на российско-американских межведомственных переговорах по стратегической стабильности налицо прогресс.

"Считаю, что у генерала Милли и генерала Герасимова хорошие отношения. Считаю, что в плане переговоров по стратегической стабильности мы [Москва и Вашингтон] добиваемся прогресса. Мы [США] стремимся расширить эти отношения, как я говорил ранее", - отметил Хайтен. "Когда ведутся переговоры, а мы с Россией сейчас ведем переговоры, я чувствую себя намного счастливее. А мы ведем переговоры. И считаю, что нам это надо расширять", - подчеркнул американский военачальник.