Боррель заявил, что "Газпром" оказывает давление на Молдавию в вопросах поставки газа

БРЮССЕЛЬ, 28 октября. /ТАСС/. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выступил с утверждением, согласно которому компания "Газпром" оказывает на Молдавию давление в вопросах поставки топлива.

"Видим попытки "Газпрома" оказать политическое давление вместо снижения цены на газ с их стороны. Мы согласны с премьер-министром насчет необходимости укрепления устойчивости республики на случай любой попытки использовать энергетику как геополитические оружие", - сказал он в четверг по итогам заседания Совета ассоциации ЕС - Молдавия на совместной с премьер-министром страны Натальей Гаврилицей пресс-конференции.

По словам Борреля, Евросоюз готов помочь Молдавии в преодолении кризиса. "Первый шаг - это €60 млн на поддержку бюджета, о которых было объявлено вчера", - отметил он.

Переговоры о долгосрочном контракте с "Газпромом" продолжаются. Российский газовый холдинг просит Молдавию погасить задолженность в размере $709 млн. Кишиневу предлагают варианты отсрочки уплаты долга, "Газпром" также готов предоставить 25-процентную скидку на газ, однако Молдавия пока не готова этим воспользоваться.

На время переговоров стороны продлили действующий договор до конца октября. В этом месяце республика импортирует газ по рыночной цене - около $790 за 1 тыс. куб. м. Кишинев добивается снижения стоимости газа в среднем до $200-300 за 1 тыс. куб. м. В прошлом году за аналогичный объем страна платила в среднем $148. "Газпром" заявил о готовности продлить контракт на ноябрь, если молдавская сторона полностью оплатит поставки за сентябрь и октябрь текущего года. В настоящее время часть предприятий Молдавии переведена на мазут, в стране введен режим ЧП и начат поиск альтернативных поставщиков газа.