Вьетнам заявил, что высоко ценит роль и вклад РФ в поддержание мира и безопасности в ЮВА

ХАНОЙ, 28 октября. /ТАСС/. Вьетнам высоко ценит активную роль и вклад России в поддержании мира, безопасности, стабильности, сотрудничества и развития в регионе Юго-Восточной Азии (ЮВА). Об этом заявил премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь, выступая в четверг в режиме видеоконференции на саммите РФ и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Как отметил Фам Минь Чинь, Вьетнам всегда стремится внести свой вклад в развитие стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества между АСЕАН и Россией.

"Мы высоко оцениваем активную роль и вклад России в поддержание мира, безопасности, стабильности, сотрудничества и развития в регионе", - заявил он. Вьетнам, по словам главы правительства, желает, чтобы "Россия и дальше продолжила активно участвовать в форумах под председательством АСЕАН, поддерживать центральную роль АСЕАН и ее усилия по продвижению диалога, сотрудничества, построению доверия и уважению международного права", а также "оказывать содействие в поддержании мира, стабильности и развития в регионе, безопасности и свободы авиации и судоходства в Восточном (Южно-Китайском) море".

Вьетнамский премьер подчеркнул, что обеим сторонам необходимо использовать существующие каналы и площадки взаимодействия, такие как Деловой совет Россия - АСЕАН, Петербургский международный экономический форум, Дальневосточный экономический форум для продвижения, торговли, инвестиций и создания бизнесу условий для взаимного широкого доступа на рынки. Наиболее перспективными сферами взаимодействия между АСЕАН и Россией являются, по мнению Фам Минь Чиня, энергетика в целом, нефтегазовая сфера, а также возобновляемые источники энергии.

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии объединяет Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины. Россия получила статус партнера АСЕАН в рамках регионального диалога в июле 1996 года. В 2004 году она присоединилась к основополагающему документу, регулирующему отношения АСЕАН и ее диалоговых партнеров, - Договору о дружбе и сотрудничестве в ЮВА (Балийский договор) 1976 года.