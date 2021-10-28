В ДНР призвали Зеленского оценить профпригодность делегации Киева в контактной группе

ДОНЕЦК, 28 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский должен обратить внимание на профессиональную пригодность представителей Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе, которые в ходе прошедшего заседания показали свою неосведомленность по ключевым вопросам. Об этом в четверг заявили в делегации Донецкой народной республики (ДНР) на минских переговорах.

"Резюмируя вчерашнее заседание, становится очевидно, что господину Зеленскому следует срочно озаботиться кадрами в рамках украинской делегации. Крайне тяжело вести предметный диалог с теми, кто не знает, зачем в принципе они находятся в переговорном процессе, в каком переговорном процессе, какой конфликт обсуждают, и по каким документам им нужно работать", - цитирует сообщение делегации Донецкое агентство новостей.

В ДНР пояснили, что представители Киева во главе с заместителем руководителя главы украинской делегации Александром Мережко во время обсуждения блока политических тем задавали вопрос: "Что входит в понятие минских соглашений?". А в переговорах на треке безопасности украинская делегация не дала внятных ответов о вопиющих нарушениях со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, в рамках диалога по гуманитарным вопросам украинские представители никак не ответили на предложение республик передать Киеву через главу политсовета украинской парламентской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука трех удерживаемых в Донбассе женщин. "Такая позиция республик обусловлена лишь единственным фактором: господин Медведчук способствовал появлению частицы здравого смысла у украинской стороны в тот период, когда представлял Украину в переговорах с нами. У нынешних украинских представителей такой здравый смысл полностью отсутствует. Мы предполагаем, что и сейчас разумное и взаимоуважительное ведение прямых переговоров позволит разблокировать переговорный процесс в данном направлении", - подчеркнули в делегации.

Во вторник представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе, руководитель рабочей группы по обмену военнопленными Ольга Кобцева предложила привлечь к переговорам Медведчука вместо Галины Третьяковой, имеющей, по ее словам, абсолютно деструктивную позицию. Предложение Кобцевой поддержали и представители ДНР. Подтверждая свою готовность работать с Медведчуком и в качестве жеста доброй воли, ЛНР и ДНР сообщили о готовности передать ему в одностороннем порядке или назначенному им доверенному лицу трех удерживаемых на территории республик Донбасса женщин.

Заседание контактной группы прошло в среду в режиме видеоконференции, однако позиция украинской делегации не позволила участникам переговоров добиться каких-либо результатов. Как сообщил полномочный представитель России в Контактной группе Борис Грызлов, прошедшее заседание стало одним из самых напряженных и сложных за все время работы формата.