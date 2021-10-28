СБ ООН призвал военные власти Судана восстановить гражданское правительство

ООН, 28 октября. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН призвал военные власти Судана восстановить гражданское переходное правительство, начав диалог без предварительных условий. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении.

Совет призвал "немедленно освободить задержанных военными властями, <...> все стороны проявлять сдержанность и воздерживаться от насилия". "Члены Совета Безопасности призвали суданские военные власти восстановить гражданское переходное правительство на основе Конституционного документа и других основополагающих документов [процесса] перехода, призвали все заинтересованные стороны начать диалог без предварительных условий в соответствии с полным выполнением Конституционного документа и мирной договоренности в Джубе", - отмечается в заявлении.

После продолжавшихся несколько недель протестов суданские военные в ночь на понедельник арестовали Хамдука, а также ряд высших чиновников и политиков. Лидер страны генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан в качестве "ответа армии на молодежную революцию" распустил высшие органы власти и объявил чрезвычайное положение. Он также приостановил действие ряда статей конституционной декларации, которая определяла рамки переходного периода в стране после свержения правившего 30 лет президента Омара аль-Башира и отношения между военными и гражданскими властями.