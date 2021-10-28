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В ДНР заявили, что Украина создает помехи для беспилотников ОБСЕ в некоторый районах

Заместитель начальника Управления народной милиции ДНР добавил, что село Старомарьевку на этой неделе заняли украинские силовики

КИЕВ, 28 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) препятствуют полетам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в районах десяти населенных пунктов в Донбассе, в том числе у села Старомарьевка, занятого на этой неделе украинскими силовиками. Об этом сообщил в четверг заместитель начальника Управления народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин.

По его словам, мобильные группы 305 и 502 отдельных батальонов радиоэлектронной борьбы ВСУ с помощью станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Буковель-АД" подавляли каналы управления и навигации при полетах БПЛА СММ ОБСЕ в районах населенных пунктов Старомарьевка, Волноваха, Варваровка, Русин Яр, Ильиновка, Сергеевка, Верхнеторецкое, Розовка, Новобахмутовка и Мирное.

Село Старомарьевка расположено в "серой зоне" в 10 км к западу от населенного пункта Тельманово - административного центра одноименного района в ДНР. В среду, 27 октября, глава республики Денис Пушилин заявил, что село Старомарьевка захвачено украинскими силовиками.

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