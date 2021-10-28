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Кризис на Украине

Кулеба утверждает, что Украина ничего не нарушила, использовав в Донбассе беспилотник

Глава украинского МИД аргументировал применение беспилотника интересами самообороны

КИЕВ, 28 октября. /ТАСС/. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что его страна ничего не нарушила, применив в Донбассе якобы в целях самозащиты ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Байрактар".

"Украина ничего не нарушила", - сказал он в четверг на брифинге по результатам переговоров с вице-президентом Швейцарской Конфедерации, руководителем внешнеполитического ведомства Иньяцио Кассисом.

Кулеба аргументировал применение беспилотника интересами самообороны. "Мы придерживаемся необходимых процедур коммуникации через Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон и ОБСЕ, чтобы использовать право на самозащиту", - пояснил он.

Кроме того, глава украинского дипведомства, отвечая на замечание МИД Германии относительно применения в Донбассе БПЛА, посоветовал давать оценку с учетом обстановки в регионе. "Любые оценки должны даваться с учетом ситуации", - подчеркнул он.

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УкраинаКризис на УкраинеКулеба, Дмитрий Иванович
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