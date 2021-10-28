Президент Молдавии высказалась за активизацию отношений с Россией.

МИД ЛНР сообщил о блокировке Киевом прогресса по урегулированию конфликта в Донбассе

Министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего считает, что "просматривается желание Украины спровоцировать ответную реакцию, чтобы обвинить ЛНР в переходе к полномасштабным боевым действиям"

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