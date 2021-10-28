В Белоруссии заблокировали сайт Deutsche Welle

МИНСК, 28 октября. /ТАСС/. Власти Белоруссии заблокировали сайт германской вещательной организации Deutsche Welle, сообщил в четверг Белорусский союз журналистов (БСЖ).

"При попытке зайти на сайт DW [Deutsche Welle] появляется информация о том, что он заблокирован в соответствии с решением министерства информации", - отмечается в сообщении Telegram-канала организации.

В БСЖ обратили внимание на то, что "DW особо отметился сериями пропагандистских материалов о ситуации в Беларуси в 2020 году". В частности, уточнили в союзе, "ресурс распространял фейки об "исчезнувших и изнасилованных", "принудительном увольнении" из Белтелерадиокомпании, "десанте" российских медийщиков с RT и другом".

Министерство информации не комментирует блокировку сайта Deutsche Welle". В настоящее время крупнейший провайдер Белоруссии компания "Белтелеком" не предоставляет доступ к ресурсу. Мобильные операторы пока не блокировали доступ к сайту.