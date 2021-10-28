Пентагон считает, что КНР уходит от концепции минимального потенциала ядерного сдерживания

ВАШИНГТОН, 28 октября. /ТАСС/. Китай уходит от концепции поддержания ядерного арсенала на минимально необходимом уровне, и Соединенные Штаты намерены учитывать это в своем военном строительстве. С таким заявлением выступил в четверг на встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей (Defense Writers Group), участником которой является ТАСС, заместитель председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) США генерал Джон Хайтен.

"Я беспокоюсь по поводу того, что они уходят от минимального [потенциала] сдерживания. Поскольку все признаки указывают на то, что они это делают, - сказал военачальник, комментируя ядерные разработки КНР. - Для минимального сдерживания не нужно разрабатывать те средства, которые они разрабатывают". "Работа, которую они ведут в сфере гиперзвуковых [вооружений], работа с целью составления [ядерной] триады, работы по строительству МБР как шахтного базирования, так и подвижных комплексов, размещение баллистических ракет на бомбардировщиках, размещение баллистических ракет на подводных лодках... Когда смотришь на данную структуру, то [понимаешь, что] это не минимальный потенциал сдерживания. Такие средства не нужны при минимальном потенциале сдерживания", - убежден Хайтен.

При этом он отметил, что гораздо меньше внимания уделяет провозглашению принципа неприменения ядерного оружия первым или отказу от такового. "Неприменение первым. Это заявление меня не волнует. Так как слова меня не волнуют <...> Меня волнует потенциал. Если ты военный офицер, то должен принимать во внимание потенциал, возможность того, что противник применит этот потенциал против тебя. Так что следует исходить из того, что потенциал создается по какой-то причине и заниматься планированием, учитывая это. О словах должна переживать политическая сторона, военная сторона должна переживать по поводу потенциала", - отметил замглавы КНШ.

"Все гиперзвуковые вооружения, которые они создают, все ядерные вооружения, которые они создают, предназначены не для их населения, создаются не в связи с проблемой на западе Китая. Они предназначены для США. Мы должны исходить из этого, строить планы на основании этого, быть готовыми для этого. Они загоняют нас на эту позицию из-за вооружений, которые создают", - считает Хайтен.

Между тем МИД КНР выразил в сентябре "решительный протест" и "обеспокоенность в связи с раздуванием НАТО темы китайской ядерной угрозы". Китай преследует оборонительную стратегию в этой сфере и "поддерживает ядерный арсенал на минимально необходимом уровне", заверило внешнеполитическое ведомство.

Без увязки с Тайванем

У замглавы КНШ также поинтересовались, связано ли, с точки зрения Вашингтона, развитие Китаем ядерного арсенала с Тайванем.

"Касается ли это, ядерное оружие, конкретно Тайваня? Нет. Это касается общей структуры того, чем занимается [в своем военном строительстве] Китай", - ответил Хайтен.

"Не все это касается Тайваня. Это касается потенциала, необходимого для того, чтобы бросать вызов Соединенным Штатам, Западу. И Тайвань, безусловно, является частью этого. Но это не все касается Тайваня", - добавил генерал.