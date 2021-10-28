Украина и Швейцария договорились о взаимном признании сертификатов вакцинации от COVID-19

КИЕВ, 28 октября. /ТАСС/. Украина и Швейцария в рамках сотрудничества по противодействию пандемии коронавируса договорились о взаимном признании сертификатов вакцинации от COVID-19 и обменялись соответствующими нотами. Об этом сообщил в четверг министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с вице-президентом, главой федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом.

"Мы договорились о признании сертификатов вакцинации от COVID-19 для свободных и безопасных путешествий граждан и бизнеса. Обмен нотами уже состоялся", - сказал Кулеба.

Он также отметил сотрудничество двух стран в вопросах борьбы с пандемией коронавируса. В частности, по словам министра, на Украине вскоре начнется полномасштабное производство аппаратов искусственной вентиляции легких по швейцарским технологиям. "Швейцария предоставила технологии и финансовую поддержку для этого проекта, а украинское государственное предприятие "Новатор" занимается изготовлением этих аппаратов. Испытания завершены и получили позитивную оценку швейцарской стороны", - рассказал он.

Глава МИД Украины также сообщил, что обсудил с коллегой перспективы экономического и инвестиционного сотрудничества двух стран. В частности, этим вопросам, уточнил Кулеба, будет посвящено заседание украинско-швейцарского совместного комитета 2-3 декабря на Украине, а также запланированного в его рамках бизнес-форума. В свою очередь глава федерального департамента иностранных дел Швейцарии также отметил необходимость наращивать экономическое сотрудничество. "В прошлом году торговля между нашими странами выросла на 13,8%, пока еще результаты относительно конкретных объемов не являются впечатляющими, но их можно наращивать", - сказал он.

Кассис также заявил, что власти страны окажут всяческое содействие проведению пятой конференции по поддержке реформ на Украине в швейцарском городе Лугано 1 июля следующего года. По его словам, в мероприятии примут участие порядка 500-700 участников.

Собеседники также обсудили ситуацию в Донбассе и процесс мирного урегулирования. Кассис отметил готовность Швейцарии оказать помощь в вопросах урегулирования, а Кулеба поблагодарил страну за оказание гуманитарной помощи региону.