Пентагон сравнил количество испытаний гиперзвукового оружия в США и Китае за пять лет

ВАШИНГТОН, 28 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы США провели за последние примерно пять лет девять испытаний гиперзвуковых вооружений, тогда как в Китае их число измерялось сотнями. Такие данные привел в четверг на встрече с вашингтонской группой военных обозревателей (Defense Writers Group), участником которой является ТАСС, заместитель председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен.

"Насколько я помню, за последние пять лет или, возможно, чуть больше Соединенные Штаты осуществили девять испытаний гиперзвуковых [вооружений]. За это же время Китай провел сотни. Точное число назвать не могу, так как это засекреченная информация", - заявил военачальник.

Он отказался раскрыть имеющиеся у США детали относительно недавнего испытания Китаем гиперзвукового летательного аппарата, в ходе которого тот, согласно информации западной печати, облетел вокруг земного шара по низкой орбите. Председатель КНШ генерал Марк Милли признал ранее в интервью информационному агентству Блумберг, что эти испытания произвели на Вашингтон почти столь же сильное впечатление, как в свое время запуск Советским Союзом первого в мире искусственного спутника Земли.

"Не могу говорить о конкретике недавнего испытания, так как все факты, о которых я знаю, засекречены. Проведенное испытание вызывает большую обеспокоенность. Но конкретику обнародовать не могу, поскольку все имеющиеся у меня сведения предоставлены разведкой", - отметил Хайтен.