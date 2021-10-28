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Белый дом заявил, что США рассчитывают на результативный диалог с РФ по кибербезопасности

ВАШИНГТОН, 28 октября. /ТАСС/. Вашингтонская администрация настроена на продолжение обсуждения с Москвой вопросов, касающихся кибербезопасности, и рассчитывает на достижение конкретных результатов в данной сфере. Об этом заявила в четверг заместитель помощника президента США по национальной безопасности Энн Нюбергер, выступая в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

"Мы поддерживаем прямой, открытый и откровенный диалог", - сказала она. "Имел место ряд обсуждений для разъяснения наших ожиданий в данной сфере, передачи информации о конкретных преступных действиях", - отметила Нюбергер, говоря о контактах США и РФ. "Мы рассчитываем на продолжение конкретных действий, продолжение этого прямого и откровенного диалога для достижения результатов", - подчеркнула она.

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