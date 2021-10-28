СМИ: власти ФРГ установили личность хакера из группировки REvil, якобы связанной с Россией

БЕРЛИН, 28 октября. /ТАСС/. Правоохранительные органы ФРГ, предположительно, вышли на след одного из хакеров из группировки REvil, которая летом текущего года совершила крупную кибератаку, парализовавшую деятельность тысяч компаний по всему миру. Об этом сообщили в четверг радиостанция Bayerischer Rundfunk и издание Zeit Online.

По их информации, речь якобы идет о гражданине России Николае К., который проживает в одном из городов на юге РФ. Официального подтверждения этих сведений пока нет.

Как пишут немецкие СМИ, судя по профилю предполагаемого хакера в социальных сетях, он ведет роскошный образ жизни, отдыхает в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) и на Мальдивах, покупает дорогие автомобили. Федеральное ведомство по уголовным делам (БКА) и региональное ведомство по уголовным делам (ЛКА) земли Баден-Вюртемберг якобы уже давно следят за подозреваемым и считают его одной из ключевых фигур в REvil. Как отмечается, пока Николай К. находится в России, немецкие правоохранители не могут его задержать.

На прошлой неделе агентство Reuters со ссылкой на независимых экспертов по кибербезопасности, сотрудничающих с США, сообщило, что хакеры из группировки REvil сами стали мишенью электронного нападения и были вынуждены свернуть деятельность в Сети в результате международной операции. Советник Секретной службы США по расследованию киберпреступлений Том Келлерманн заявил, что сотрудники ФБР, разведка и государства-единомышленники совместно участвовали в подрывных действиях против преступных групп в онлайн-пространстве, а REvil была первой в списке.

Тема угроз в киберпространстве приобрела в последние месяцы особую актуальность в США. 31 мая последовала атака на сети американского подразделения мясоперерабатывающей фирмы JBS. По сообщению пресс-службы Белого дома, компания считает, что за нападением стоит организация REvil, находящаяся, вероятно, в России. Этой же группе СМИ приписывают атаку, совершенную в начале июля на сети IT-компании Kaseya. В Германии от действий REvil, предположительно, пострадали государственный театр в Штутгарте, несколько предприятий среднего бизнеса и больниц.

Президент РФ Владимир Путин 4 июня назвал смешными и нелепыми обвинения в адрес Москвы в кибератаках на американские компании. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков заверил, что Москва оперативно рассмотрит обращения Вашингтона в связи с хакерской атакой на предприятие JBS, если такие поступят. Он подчеркнул, что Россия не обладает данными об организаторах кибернападений на эту фирму. Песков также отмечал, что американская сторона не направляла Кремлю каких-либо запросов в связи с атакой на Kaseya.