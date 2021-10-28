Назарбаев вручил наследному принцу Абу-Даби премию "За мир без ядерного оружия"

НУР-СУЛТАН, 28 октября. /ТАСС/. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ОАЭ встретился с наследным принцем Абу-Даби, заместителем верховного главнокомандующего Вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном и вручил ему премию "За мир без ядерного оружия и глобальную безопасность". Об этом в четверг сообщила пресс-служба Назарбаева.

Назарбаев поздравил народ ОАЭ с юбилеем по случаю 50-летия образования страны, особо подчеркнув высокие результаты в различных отраслях, достигнутые за столь короткий исторический период. "В ходе встречи первый президент Казахстана вручил шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну премию "За мир без ядерного оружия и глобальную безопасность", которая была присуждена наследному принцу Абу-Даби за вклад в обеспечение мира, региональной стабильности и устойчивого экономического развития. В свою очередь шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян поблагодарил Елбасы (лидера нации, Назарбаева - прим. ТАСС) и членов комитета по присуждению Назарбаевской премии за столь высокую оценку его деятельности", - говорится в сообщении.

Отметив большую роль и заслуги Назарбаева в деле становления и укрепления отношений между Казахстаном и ОАЭ, наследный принц Абу-Даби выразил уверенность в дальнейшем углублении и расширении сотрудничества между двумя братскими государствами. В ходе беседы стороны обменялись мнениями по наиболее актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.

Назарбаевская премия "За мир без ядерного оружия и глобальную безопасность" учреждена первым президентом Казахстана в 2016 году. Она присуждается за выдающийся вклад в нераспространение ядерного оружия, прекращение ядерных испытаний, использование ядерной энергии в мирных целях, а также за активную деятельность, направленную на укрепление мира и дружбы, взаимного доверия между народами, равенства и обеспечение равной безопасности в межгосударственных отношениях. Лауреатами премии с момента ее учреждения являются король Иордании Абдалла II, экс-генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано и бывший исполнительный секретарь Подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассина Зербо.