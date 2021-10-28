Адвокат заявил, что обследовавший Ассанжа врач знал о планах ЦРУ по убийству журналиста

ЛОНДОН, 28 октября. /ТАСС/. Доклад профессора нейропсихиатрии в Королевском колледже Лондона Майкла Копелмана о моральном состоянии основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа, пребывающего в британской тюрьме Белмарш, основывался, в том числе, на планах спецслужб США по ликвидации журналиста. Об этом заявил в четверг в Высоком суде Лондона адвокат австралийца Эдвард Фицджеральд.

По его словам, Копелман, обследовавший Ассанжа в рамках дела об экстрадиции в США, намеренно по соображениям безопасности не упомянул в своем отчете информацию о том, что за время нахождения в посольстве Эквадора в Лондоне у основателя WikiLeaks завязались романтические отношения с юристом Стеллой Моррис, от которой у него появились двое детей. Как уточнил Фицджеральд, соответствующие сведения не были включены в доклад, поскольку профессор "был в курсе" того, что ЦРУ "ведет наблюдение за парой" и рассматривает сценарии похищения Ассанжа или даже его убийства.

Адвокат уточнил, что шпионские действия ЦРУ в отношении Моррис и его детей оказали серьезное психологическое воздействие на Ассанжа, что нашло свое подтверждение в докладе Копелмана. Именно на основании выводов из отчета профессора, которые свидетельствовали о повышенной вероятности самоубийства Ассанжа в случае экстрадиции, в январе текущего года судья центрального уголовного суда Олд-Бейли в Лондоне Ванесса Барайтсер отказалась выдавать журналиста в США.

В сентябре портал Yahoo News сообщил со ссылкой на источники, что в 2017 году ряд представителей администрации США и сотрудников ЦРУ высокого ранга обсуждали возможность похищения и даже убийства Ассанжа. Подобные внутренние планы якобы были частью кампании против WikiLeaks. Разведывательное управление также намеревалось расширить масштабы слежки за организацией, посеять разногласия среди ее членов и выкрасть их электронные устройства.

Недостаточные гарантии

В свою очередь еще один адвокат Ассанжа Марк Саммерс назвал недостаточными представленные накануне Минюстом США гарантии того, что к основателю WikiLeaks не будут применены специальные административные меры, которые ограничили бы посещения его в пенитенциарном заведении и общение с другими заключенными в случае экстрадиции, и что ему будет оказываться клиническая и психологическая помощь.

В качестве обоснования своей позиции Саммерс привел в пример дело британского проповедника радикального толка Абу Хамзы аль-Масри, который был экстрадирован в Соединенные Штаты, где его признали виновным в связях с террористической сетью "Аль-Каида" (запрещена в РФ). При этом Абу Хамза для отбывания пожизненного срока был отправлен в исправительную тюрьму максимально строгого режима исполнения наказаний "Флоренс" в штате Колорадо, несмотря на то, что суд в Великобритании постановил выдать его Вашингтону при соблюдении американской стороной гарантий о гуманном обращении с имамом, который во время войны в Афганистане в 1980-е годы лишился обеих рук и левого глаза.

Саммерс также счел ничем не подкрепленными обещания представителей американского Минюста о том, что в случае обвинительного приговора Ассанж получит возможность отбывать тюремный срок в Австралии. Как указал Саммерс, на данный момент австралийское правительство не давало никаких заверений о том, что основатель WikiLeaks гипотетически может находиться в тюрьме на родине.

В четверг в Высоком суде Лондона завершились двухдневные слушания в рамках рассмотрения апелляции Министерства юстиции США по делу об экстрадиции из Великобритании Ассанжа. По итогам заседания лорд - главный судья Иэн Барнетт и лорд-судья Тим Холройд не стали озвучивать дату вынесения судебного решения. Ранее главный редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон высказал предположение, что вердикт может быть вынесен в середине декабря.

Дело Ассанжа

На данный момент основатель WikiLeaks находится в лондонской тюрьме Белмарш, где содержится с апреля 2019 года после того, как посольство Эквадора в британской столице отказало журналисту в убежище, которое предоставлялось ему на протяжении семи лет. В январе Вестминстерский магистратский суд отказался выдать Ассанжа в США, где против него выдвинуты 18 уголовных обвинений, но в то же время не стал отпускать журналиста под залог на время рассмотрения апелляции американской прокуратуры.

В Соединенных Штатах Ассанжу, в частности, инкриминируют преступления, связанные с крупнейшим в американской истории случаем раскрытия секретной информации. По совокупности предъявленных обвинений основателю WikiLeaks грозит до 175 лет тюремного заключения.