Движение "Талибан" назначило нового президента Академии наук Афганистана

КАИР, 28 октября. /ТАСС/. Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) назначило нового президента Академии наук Афганистана. Сообщение об этом опубликовано в четверг в Twitter на странице представителя талибов, заместителя министра информации и культуры во временном афганском правительстве Забихуллы Муджахида.

"Шейх мавлави (звание в иерархии талибов, обозначающее муллу, который получил специальное религиозное образование, - прим. ТАСС) Фаридуддин Махмуд назначен новым президентом Академии наук [Афганистана]", - указывается в тексте.

Из открытых источников о Махмуде известно, что он родился в городе Шаран, административном центре провинции Пактика на юго-востоке страны, и получил религиозное образование в Пакистане. В 1996-2001 годах, когда талибы находились у власти в Афганистане, Махмуд занимал должности губернатора Пактики, а также заместителя председателя Академии наук Афганистана по гуманитарным вопросам. Он сменил на нынешнем посту 44-летнего доктора философии Абдул Захира Шакиба, возглавлявшего указанное заведение с 2018 года.

История Академии наук Афганистана началась в 1922 году, когда в стране было создано Общество пушту, преобразованное в 1936 году в Академию языка пушту ("Пашто толына"). В 1978 году в результате слияния ряда научных ассоциаций была сформирована национальная Академия наук, которая несколько раз приостанавливала свою деятельность из-за шедшей на протяжении десятилетий в стране гражданской войны. В настоящее время в академии работают более 300 научных сотрудников, разделенных на три основных направления исследований: общественные науки, естественные науки и исламоведение.

Выбитое из Кабула бойцами "Северного альянса" при поддержке международной коалиции во главе с США 13 ноября 2001 года движение "Талибан" спустя почти 20 лет развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после того, как Вашингтон объявил весной 2021 года о планах завершить свою военную кампанию в республике.

15 августа президент Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а талибы без боя вошли в столицу. 6 сентября радикалы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признало ни одно государство.