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Блинкен обсудил с главой МИД Франции НАТО и инициативы ЕС в области безопасности

Телефонный разговор состоялся перед запланированными на 29 октября в Риме переговорами президента США Джо Байдена с французским лидером Эмманюэлем Макроном

ВАШИНГТОН, 28 октября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил в четверг по телефону со своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом НАТО и инициативы ЕС в сфере обороны и безопасности. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс по итогам переговоров.

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Главы внешнеполитических ведомств, подчеркнул дипломат, "обсудили дальнейшее углубление сотрудничества, в том числе в Индо-Тихоокеанском регионе, и подтвердили свою приверженность поддержке усилий по борьбе с терроризмом и стабильности в Сахеле в долгосрочной перспективе". "Госсекретарь и министр [по делам Европы и] иностранных дел Ле Дриан обсудили вопросы НАТО, а также инициативы ЕС в области безопасности и обороны", - заключил Прайс. Он напомнил, что телефонный разговор состоялся перед запланированными на пятницу в Риме переговорами президента США Джо Байдена с французским лидером Эмманюэлем Макроном.

Австралия, Великобритания и США 15 сентября объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности - AUKUS. В рамках соглашения Австралия, в частности, планирует построить как минимум восемь атомных подводных лодок по американской технологии, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами. Из-за этого Канберра разорвала крупнейший в своей истории оборонный контракт с Парижем на поставку подводных лодок на сумму более чем 50 млрд евро, заявив, что он больше не отвечает национальным интересам Австралии. В ответ Франция обвинила австралийские власти в преднамеренном обмане и подвергла критике действия вашингтонской администрации.

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СШАФранцияЛе Дриан, Жан-ИвБлинкен, Энтони
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