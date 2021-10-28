В ООН призвали отменить односторонние санкции против Зимбабве

ЖЕНЕВА, 28 октября. /ТАСС/. Односторонние санкции против Зимбабве, негативно сказавшиеся на положении населения этой страны, включая его доступ к охране здоровья и образованию, должны быть отменены. С таким призывом обратилась в четверг к США и другим странам, применяющим санкции против африканского государства, спецдокладчик ООН по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на соблюдение прав человека Елена Довгань.

С 18 по 28 октября она находилась в поездке в Зимбабве, по итогам которой заявила, что односторонние санкции за более чем 20-летний период имели "эффект цепной реакции для экономики Зимбабве и для осуществления основополагающих прав человека, включая доступ к здравоохранению, продовольствию, безопасной питьевой воде и санитарии, образованию и занятости". "Такая ситуация также ограничивает способность Зимбабве гарантировать функционирование государственных институтов, предоставление услуг и поддержание основной инфраструктуры, а также подрывает право на развитие зимбабвийского народа и препятствует достижению целей устойчивого развития".

Как отметила Довгань, многие компании и иностранные банки в чрезмерной манере следуют санкционным ограничениям, поскольку опасаются наказания за их возможное нарушение. Это приводит к "неэффективным и дорогостоящим банковским транзакциям, серьезным проблемам в доступе к кредитным линиям и крупным сбоям в цепочках поставок". "США и другие страны должны снять свои санкции в отношении лиц и структур, против которых они направлены, и положить конец их чрезмерному выполнению", - подчеркнула спецдокладчик. По ее мнению, "пришло время для подвергшихся санкциям государств и ключевых национальных игроков начать значимый структурный диалог о политической реформе, правах человека и верховенстве закона и отказаться от риторики о санкциях в качестве пропагандистского инструмента".

Череда санкций

Отношения между США и Евросоюзом, с одной стороны, и Зимбабве, с другой, ухудшились после начала в 2000 году по инициативе тогдашнего президента страны Роберта Мугабе земельной реформы, когда собственности лишились практически все белые фермеры. В 2001 году США и ЕС ввели санкции против 141 человека и около 60 компаний. Меры сопровождались обвинениями в грубых нарушениях прав человека. Впоследствии санкции усиливались в том числе за нарушения, по мнению Запада, прав человека в этой стране на юге Африки.

Так, действующий в США Закон о демократии и восстановлении экономики Зимбабве (ZDERA) от 2001 года запрещает американским компаниям работать с фирмами и отдельными лицами, включенными в санкционный список. Несоблюдение этих норм привело к финансовым штрафам, о чем свидетельствует решение правительства США в апреле 2019 года оштрафовать банк Standard Chartered на $18 млн за взаимодействие со страной, на которую наложены санкции.

После ухода Роберта Мугабе с поста главы государства осенью 2017 года США и ЕС сохранили действие санкционного режима.