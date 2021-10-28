В Госдепе рассказали, что помогло наладить контакт с Ираном на переговорах по СВПД

НЬЮ-ЙОРК, 28 октября. /ТАСС/. Совместный просмотр фотографий внуков на переговорах Соединенных Штатов и Ирана по Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе (СВПД) позволил сторонам наладить контакт. Об этом рассказала в четверг первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман, выступая в Колумбийском университете в видеоформате.

По ее словам, во время долгих раундов переговоров она испытывала определенный дискомфорт из-за различия культур двух стран.

"Во время переговоров с иранцами я не могла пожать им руки только из-за того, что я женщина, - сказала она. - Ты входишь в комнату для переговоров, где сидят примерно 12 мужчин, и не можешь пожать им руки. Вместо этого я прикладывала свою руку к сердцу <...> это было довольно странно".

По словам Шерман, которая является представителем еврейского сообщества США, в беседе тет-а-тет с тогда заместителями министра иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи и Маджидом Тахт-Раванчи она указала на этот факт, но добавила, что, так как она росла в еврейском районе, то она также не могла подать руки ортодоксальным евреям-мужчинам. "И мы стали говорить об этом <...>, это позволило нам наладить контакт с другой стороны. Также Аббас Арагчи и я за время переговоров стали дедушкой и бабушкой, и мы начали показывать друг другу фотографии наших внуков, что позволило нам стать ближе друг к другу как людям, - продолжила она. - Из-за этого я не стала более мягкой на переговорах, но этот [случай] сделал нас более доступными для восприятия друг друга".

Шерман в сентябре 2011 года была назначена заместителем госсекретаря по политическим вопросам Хиллари Клинтон. Возглавляла команду США на переговорах по СВПД до июля 2015 года, когда было достигнуто соглашение по ядерной программе между Ираном и "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Великобритания, Франция, Германия и КНР).