Посол Италии заявил, что РФ и Европа должны сообща бороться с терроризмом в Афганистане

ВЕРОНА, 28 октября. /ТАСС/. Терроризм является общей угрозой для России и Европы, стороны должны бороться с ним сообща, в том числе и в Афганистане. Об этом заявил итальянский посол в России Джорджо Стараче, выступая на Евразийском экономическом форуме в Вероне.

По его словам, совсем недавно Россия и Европа вместе страдали от действий террористов. "Наши города были окровавлены терактами. Это проблема, которая является нашей общей. Борьба с терроризмом, фундаментализмом, нелегальным трафиком людей - Россия имеет огромный опыт в этой сфере и может дать очень многое. Это же касается и Европы", - сказал дипломат.

Он отметил, что борьба с терроризмом является важнейшим направлением для сотрудничества, которое Россия и Европа должны развивать вместе. "События в Афганистане, вероятно, как раз один из тех моментов, которые меняют всю постановку вопроса. Это среда, где в контексте борьбы с терроризмом, и Россия, Европа и США это доказали, есть общая основа. Так вот необходимо искать общее и по данному направлению политического сотрудничества", - заключил Стараче.

XIV Евразийский экономический форум проходит в Вероне 28-29 октября. Организаторами форума традиционно выступают Фонд Росконгресс, Петербургский международный экономический форум и итальянская некоммерческая ассоциация "Познаем Евразию".

В работе форума принимают участие российские и итальянские бизнес-лидеры, руководители объединений предпринимателей, губернаторы, политики, эксперты, а также высокопоставленные представители зарубежных стран.