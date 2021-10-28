Глава ДНР заявил, что ситуация в Донбассе близка к полноценным боевым действиям

ТАСС, 28 октября. Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе по вине Киева является критической и близка к полноценным боевым действиям. Об этом в четверг заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

"Ситуацию я бы назвал критической и близкой к полноценным боевым действиям. Повреждение инфраструктуры и, конечно же, захват населенного пункта Староварьевка [Вооруженными силами Украины (ВСУ)] подталкивает, безусловно, республики к ответным действиям", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Пушилин в среду заявил, что ВСУ захватили село Старомарьевка, находящееся в серой зоне на юге линии разграничения между подконтрольной Украине территорией и ДНР.

В среду в режиме видеоконференции прошло заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. Как сообщил полномочный представитель России в контактной группе Борис Грызлов, прошедшее заседание стало одним из самых напряженных и сложных за все время работы формата. Представители Донецка и Луганска, со своей стороны, заявили, что Киев стремится к эскалации конфликта и пытается спровоцировать республики Донбасса на ответные действия.