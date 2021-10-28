США выделяют дополнительно $144 млн гуманитарной помощи в связи с кризисом в Афганистане

ВАШИНГТОН, 28 октября. /ТАСС/. Власти США предоставляют дополнительно $144 млн в виде помощи пострадавшим в результате гуманитарного кризиса в Афганистане. Об этом сообщила в четверг представитель Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Эмили Хорн.

"США предоставляют около $144 млн в виде новой гуманитарной помощи людям, пострадавшим от продолжающегося гуманитарного кризиса в Афганистане", - говорится в письменном заявлении Хорн. По ее словам, с учетом этой суммы общий объем гуманитарной помощи, выделенной США для Афганистана и афганских беженцев в регионе в 2021 году, составит около $474 млн.

Как пояснила Хорн, помощь будет поступать "через независимые гуманитарные организации, которые напрямую оказывают поддержку более чем 18,4 млн находящихся в уязвимом положении афганцев в регионе, в том числе афганским беженцам в соседних странах". Помимо прочего, речь идет о предоставлении продовольствия и воды, основных медицинских услуг, оказании помощи в подготовке к зиме.

После объявления США весной нынешнего года о решении вывести из Афганистана свои вооруженные силы радикалы развернули масштабную операцию по установлению контроля над страной.

15 августа боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, в которое вошли исключительно члены радикального движения и преимущественно пуштуны, представители самой многочисленной этнической группы Афганистана. В связи с этим многие страны заявили, что такой кабмин не является инклюзивным, призвав "Талибан" включить в него этноконфессиональные меньшинства и женщин.