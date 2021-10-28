Европейская сеть советов по судебной власти исключила Польшу из членов своей Генассамблеи

ВИЛЬНЮС, 28 октября. /ТАСС/. Генеральная ассамблея Европейской сети советов по судебной власти, заседание которой проходит в столице Литвы, исключила Польшу из числа ее членов. Об этом в четверг сообщил журналистам председатель Генассамблеи Филипп Донати.

Почему начался и чем может закончиться конфликт Польши и ЕС

Настаивая на своем. Почему начался и чем может закончиться конфликт Польши и ЕС

"Генеральная ассамблея проголосовала за исключение национального судебного совета Польши, так как он не защищает своих судей, их независимость и не отвечает требованиям обеспечения независимости судебной системы от вмешательства институтов политической власти", - заявил он.

По словам председателя, принято сложное решение с учетом того, что Польша была одним из учредителей организации и очень важным членом. "Хочу подчеркнуть, что двери перед Польшей не закрыты абсолютно. Если она возобновит выполнение требований, то сможет вернуться в организацию", - утверждал он.

Участие Польши в Генассамблее Европейской сети советов по судебной власти было приостановлено в 2018 году.

Конфликт Польши с ЕС по вопросам компетенции европейских институтов продолжается уже несколько лет. Он начался с недовольства Брюсселя по поводу проводимой Варшавой реформы судебной системы. В декабре 2017 года Еврокомиссия инициировала в отношении Польши процедуру устранения нарушений европейского права. Конституционный суд Польши 7 октября текущего года, рассмотрев запрос премьер-министра Матеуша Моравецкого, подтвердил несоответствие конституции республики нормы о доминировании европейского права над национальным. Это решение вызвало новую волну критики со стороны Брюсселя и спровоцировало разговоры о возможности лишения Польши средств из европейских фондов.