США намерены бороться с установлением Китаем своих правил в киберсфере

НЬЮ-ЙОРК, 28 октября. /ТАСС/. США намерены противостоять Китаю в ООН в попытках установить свои правила в киберпространстве. Об этом заявила в четверг первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман, выступая в видеоформате в Колумбийском университете.

"Мы создаем Бюро по киберпространству и цифровой политике, чтобы укрепить, углубить и расширить наш подход в киберсфере. Это будущее, как и развивающиеся технологии, - заявила она. - Китай [представил] резолюцию в Первом комитете Генеральной Ассамблеи ООН, они пытаются установить правила [в киберпространстве]. Мы усиленно работаем над тем, чтобы не позволить им этого". Дипломат не пояснила, о каком документе идет речь. Китай ранее представил Глобальную инициативу по принципам обеспечения безопасности данных.

Шерман напомнила, что госсекретарь США Энтони Блинкен поручил провести обзор политики в киберсфере и по развивающимся технологиям. По ее словам, были организованы широкие консультации в Госдепартаменте, с Конгрессом, экспертами и представителями научного сообщества.

"Мы услышали ряд вещей. Во-первых, что практически все признают, США срочно необходимо укрепить лидерство в мире в кибербезопасности, [области] развивающихся технологий и цифровой политике, - обратила внимание дипломат. - Во-вторых, недостаточно только фокусироваться на противодействии кибератакам или на инвестировании в инновации. Нам необходимо интегрировать нашу экономическую политику, политику в сфере национальной безопасности и ценности в сбалансированный подход к технологиям. В-третьих, необходимо продвигать нашу дипломатическую повестку в сотрудничестве с союзниками и партнерами".

Шерман утверждала, что "все больше стран использует возможности интернета не для того, чтобы объединять людей, а чтобы преследовать свободы". "Мы наблюдали, <…> как цифровые технологии могут быть использованы в качестве инструментов слежки и дезинформации, а также даже для подрыва демократических норм и институтов", - сказала первый замгоссекретаря.