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Политический кризис в Судане

Байден призвал военных в Судане восстановить работу институтов переходного правительства

Президент США подчеркнул, что "суданскому народу должна быть предоставлена возможность мирного протеста"

ВАШИНГТОН, 28 октября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в четверг призвал военных в Судане освободить всех задержанных и восстановить работу институтов переходного правительства. Об этом говорится в распространенном Белым домом письменном заявлении американского лидера.

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Он подчеркнул, что "суданскому народу должна быть предоставлена возможность мирного протеста, а гражданское переходное правительство должно быть восстановлено". "Я призываю военных лидеров Судана немедленно освободить всех задержанных и восстановить институты, связанные с переходным правительством, в соответствии с конституционной декларацией от 2019 года и мирной договоренностью в Джубе от 2020 года", - отметил глава государства.

Соединенные Штаты, продолжил он, "твердо верят в экономический потенциал Судана и его перспективы на будущее, если военные и те, кто выступает против перемен, не будут сдерживать его". Президент добавил, что США "будут продолжать поддерживать народ Судана и его ненасильственную борьбу за достижение целей суданской революции". "Свобода, равенство, верховенство закона и уважение прав человека должны стать основой будущей безопасности и процветания как в Судане, так и во всем мире", - заключил американский лидер.

После продолжавшихся несколько недель протестов суданские военные в ночь на понедельник арестовали гражданского премьер-министра страны Абдаллу Хамдука, а также ряд высших чиновников и видных политиков. Лидер страны генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан в качестве "ответа армии на молодежную революцию" распустил высшие органы власти и объявил чрезвычайное положение. Он также приостановил действие ряда статей конституционной декларации, которая определяла рамки переходного периода в стране после свержения правившего 30 лет президента Омара аль-Башира и отношения между военными и гражданскими властями.

Теги
СуданСШАБайден, ДжоПолитический кризис в Судане
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