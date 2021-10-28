Премьер Грузии исключил передачу Саакашвили Украине

ТБИЛИСИ, 28 октября. /ТАСС/. Передача грузинской стороной экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Украине, либо его досрочное освобождение из тюрьмы исключены. Об этом в четверг заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в интервью грузинскому телеканалу Imedi .

"Конечно же, досрочное освобождение Саакашвили исключено. Также исключена его передача Украине. Если мы сделаем одно либо другое, это означает, что все наше правительство должно написать заявление и на следующий день уйти в отставку", - сказал Гарибашвили.

Глава грузинского правительства также добавил, что передача экс-президента Украине или его досрочное освобождение будут означать, что "власть не уважает законов страны".

1 октября Саакашвили задержали в Грузии, куда он вернулся незадолго до первого тура муниципальных выборов. Сейчас он содержится в тюрьме города Рустави, где объявил голодовку, так как считает себя политическим заключенным. Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, после чего в стране против него возбудили четыре уголовных дела, по двум из которых уже вынесены вердикты - политика заочно приговорили к трем и шести годам заключения соответственно. 20 октября ему предъявили обвинение в незаконном пересечении границы Грузии, это грозит экс-президенту лишением свободы на срок до пяти лет.